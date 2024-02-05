Двух человек, стоящих на проезжей части, сбили в Астане

В Астане водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на двух человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

По информации ДП Астаны, инцидент произошел 3 февраля по улице Е-882.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai и Nissan, при котором водители не обеспечили свою безопасность, не выставив знаки аварийной остановки. В результате чего водитель движущейся машины Lada, не учитывая погодно-метеорологические условия и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на двух пешеходов, стоящих по проезжей части, которые получили телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее в Астане 15-летний подросток на внедорожнике устроил массовое ДТП и сбежал с места аварии.

В Акмолинской области на трассе "Екатеринбург – Алматы" произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек.