Выехали без разрешения: озвучены подробности ДТП с детьми в Акмолинской области

О запланированной поездке детской команды КВН, которая попала в смертельное ДТП на микроавтобусе в Акмолинской области, в управлении образования не знали, передает сайт телеканала КТК.

Авария, как пишет сайт телеканала, произошла в минувшие выходные на трассе Кокшетау - Атбасар, когда детская команда КВН возвращалась в Есиль из областного центра, где участвовала в финале областной лиги.

Сообщается, что микроавтобус со школьниками выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, в результате чего погиб водитель легкового авто, а пострадавших 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе и 7 детей, экстренно доставили в ближайшую больницу.

Между тем, по данным телеканала, в управлении образования заявили, что даже не знали о поездке детей. А дети и вовсе уехали для участия в лиге КВН в Кокшетау без соответствующих разрешений, на обычном рейсовом автобусе.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, в котором находились несовершеннолетние, совершая обгон снегоуборочной техники, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковой автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончался водитель легковой автомашины", - сообщила ведущий специалист пресс-службы ДП Акмолинской области Алия Билялова.

Ранее сообщалось, что Акмолинской области на трассе Кокшетау - Атбасар микроавтобус столкнулся с легковым авто. В салоне автобуса находилось 15 человек, в том числе 7 детей. В аварии погиб человек - водитель Nissan Primera, с которой и столкнулся автобус.