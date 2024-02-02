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"Пил только кумыс": пьяный мужчина протаранил светофор в Шымкенте (видео)

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Водитель протаранил светофор
Водитель протаранил светофор в Шымкенте. Кадр из видео: Polisia.kz

В Шымкенте мужчина протаранил светофор и, сдавая назад, стукнулся об другую машину. При задержании он оправдывался тем, что выпил кумыс, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП в Шымкенте, как сообщает медиапортал МВД, произошло средь бела дня на пересечении улиц Рыскулова и Казиева.

"Нетрезвый мужчина за рулем Alphard наехал на светофор, после чего решил сдать назад, что привело к столкновению с двигавшимся по проезжей части Toyota Camry. Авария попала на камеры ЦОУ. Инспекторы видеонаблюдения направили на место патрульный автоэкипаж", - говорится в сообщении.

Также, заметив неадекватное поведение водителя, стражи порядка попросили его пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако нарушитель настаивал на том, что не пьян, оправдывая свои действия словами "я пил только кумыс". В итоге у него установили среднюю степень опьянения.

Между тем, по данным МВД, мужчина не в первый раз садится за руль будучи нетрезвым. Как оказалось, еще 1,5 года назад его лишили водительских прав.

"Сейчас же в отношении задержанного проводится расследование по статье Уголовного кодекса. За управление транспортом без прав и пьяным, которое привело к повреждению чужой машины и дорожных сооружений, ему грозит лишение свободы на несколько лет", - отмечается в сообщении на медиапортале МВД.

Ранее сообщалось о ДТП, произошедшем на трассе Алматы - Хоргос, где автомобиль залетел передней частью под большой грузовик. Водитель погиб.

В ВКО водитель обернулся на пассажиров и допустил смертельную аварию. В результате аварии погибли двое человек. Еще несколько пассажиров получили телесные повреждения.

В Алматы BMW столкнулся с грузовиком и снес бетонные блоки близ "Алтын орды". В полиции сообщили, что водитель грузовой автомашины марки Shacman не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной марки BMW. Последний по инерции допустил наезд на бетонный блок".

Также житель Астаны, будучи в нетрезвом состоянии, попытался припарковать свой автомобиль, но в итоге повредил четыре чужие машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2058853-pil-tolko-kumys-pyanyy-muzhchina-protaranil-svetofor-v-shymkente-video/

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