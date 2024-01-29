Водитель обернулся на пассажиров и допустил смертельную аварию в ВКО

В Восточно-Казахстанской области вынесли приговор обвиняемому в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Также в результате аварии пострадали пятеро пассажиров. Среди названных причин ДТП - то, что водитель отвлекся от дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, 26 января суд №2 Усть-Каменогорска вынес приговор обвиняемому по ч.4 ст.345 УК РК.

Суд установил, что 9 июля 2023 года около 13.10 подсудимый следовал в город Алтай на автомобиле Кia по трассе Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи.

"Водитель не учел профиль дорожного полотна - спуск и поворот дороги в правую сторону, не принял мер к безопасному снижению скорости, позволяющей ему осуществлять постоянный контроль за управлением, кроме того, обернулся на пассажиров второго ряда сидений, тем самым отвлекся от управления транспортным средством.

Вследствие этого он выехал на полосу, предназначенную для движения встречных транспортных средств, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ". В результате столкновения водитель автомобиля "ВАЗ" и его пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте", - сообщили в суде.

Два других пассажира автомобиля "ВАЗ" и пассажир автомобиля Кia получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Еще два пассажира Кia получили телесные повреждения, причинившие средний и легкий вред их здоровью.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями свидетеля, заключениями экспертов, схемой ДТП.

В суде отметили, что в качестве смягчающих обстоятельств было учтено, что подсудимый впервые привлекался к уголовной ответственности и за преступление с неосторожной формой вины. Также он признал вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Так как отягчающие обстоятельства по делу прокурором не были представлены, в соответствии со п.1 ч.2 ст.55 УК РК суд не смог назначить наказание более пяти лет.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему пять лет лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами на семилетний срок.

Частично были удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального вреда и материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, смертельная авария произошла 9 июля на 53 км трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи. В тот же день стало известно, что в результате аварии погибли двое человек. Еще несколько пассажиров получили телесные повреждения. По факту сразу началось досудебное расследование, были назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.