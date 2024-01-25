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BMW столкнулся с грузовиком и снес бетонные блоки близ "Алтын орды" (видео)

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Авария на трассе Алматы-Бишкек
Авария на трассе Алматы-Бишкек. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.karasai

Серьезное ДТП произошло вчера, 24 января, на трассе Алматы - Бишкек недалеко от рынка "Алтын орда". В результате аварии один человек пострадал, передает NUR.KZ.

Видеоролик с места аварии опубликовала Instagram-страница kris.p.karasai.

На кадрах видно, что автомобиль и грузовик "влетели" в бетонные блоки на дороге.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло на 18-м километре автодороги.

"Предварительно установлено, что 34-летний водитель грузовой автомашины марки Shacman, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомашиной марки BMW. Последний по инерции допустил наезд на бетонный блок", - рассказали в полиции.

В результате ДТП пассажир BMW получил легкие травмы. Его госпитализировали.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований для принятия окончательного процессуального решения.

По факту в отношении нарушителя составлен административный протокол по статьи 610 КоАП РК", - добавили в правоохранительных органах.

Согласно статье 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2057428-bmw-stolknulsya-s-gruzovikom-i-snes-betonnye-bloki-nedaleko-ot-altyn-ordy-v-almaty-video/

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