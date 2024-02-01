Автомобиль врезался в грузовик на Хоргосской трассе: есть погибший

В Сети появилось видео с места ДТП на трассе Алматы - Хоргос, где автомобиль залетел передней частью под большой грузовик. Происшествие прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

На кадрах, выложенных в Сети, видно, что действие происходит в темное время суток. Легковой автомобиль передней частью залетел под грузовик.

Данное ДТП прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области.

"31 января 53-летний водитель автомашины "Тойота", двигаясь по автодороге Алматы - Шелек - Хоргос, допустил столкновение со стоящим на дороге грузовым транспортным средством "Вольво".

В результате ДТП от полученных травм скончался 47-летний пассажир легковой автомашины. Также с различными телесными повреждениями в больницу Шелек госпитализирован водитель и еще один пассажир", - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в полиции Енбекшиказахского района по ч. 3 ст. 345 УК РК.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования проводятся следственные действия, с назначением необходимых экспертиз.

Статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека.

При этом меры наказания распределяются так:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе Алматы - Шелек - Хоргос. Причиной, как тогда сообщил глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов, стал гололед. По двум ДТП двое виновных водителей 1991 и 2002 годов рождения привлечены к административной ответственности. Вместе с тем привлечены к ответственности работники АО "НК "КазАвтоЖол", обслуживающие данный участок автодороги.

Также сообщалось о массовом ДТП в Жамбылской области. В больницу госпитализировали 25 пострадавших, четверо из них поместили в реанимацию. На месте аварии развернут оперативный штаб.

Смертельное ДТП произошло также на 568 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск в Алакольском районе области Жетісу. В аварии погибли три человека.