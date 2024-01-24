Четыре авто задел пьяный астанчанин в попытке припарковаться

Житель Астаны, будучи в нетрезвом состоянии, попытался припарковать свой автомобиль, но в итоге повредил четыре чужие машины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Как рассказали в пресс-службе ДП Астаны, водителя автомобиля Toyota привлекли к административной ответственности за наезд на припаркованные машины.

"40-летний водитель, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при движении задним ходом повредил две автомашины марки Mercedes-Benz и Toyota. После столкновения, двигаясь вперед, допустил наезд на две впереди стоящие авто марки Аudi и Wolksvagen Polo", – говорится в сообщении.

Никто не пострадал. Материал для принятия мер в отношении мужчины направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Добавим, в ноябре прошлого года полицейским в Жамбылской области пришлось устроить погоню за водителем авто. Попытавшийся скрыться оказался не только пьян, но и лишен ранее прав.

Позже в Костанайской области произошел другой случай: патрульные остановили авто, за рулем которого был пьяный мужчина. Последний пытался притвориться пассажиром, но обмануть полицейских ему не удалось.

В середине января полицейские Астаны сообщили о задержании десятков пьяных водителей. В одном из случаев гражданин бросил свое авто и пытался пешком сбежать от стражей порядка.