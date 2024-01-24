Четыре авто задел пьяный астанчанин в попытке припарковаться
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Житель Астаны, будучи в нетрезвом состоянии, попытался припарковать свой автомобиль, но в итоге повредил четыре чужие машины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.
Как рассказали в пресс-службе ДП Астаны, водителя автомобиля Toyota привлекли к административной ответственности за наезд на припаркованные машины.
"40-летний водитель, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при движении задним ходом повредил две автомашины марки Mercedes-Benz и Toyota. После столкновения, двигаясь вперед, допустил наезд на две впереди стоящие авто марки Аudi и Wolksvagen Polo", – говорится в сообщении.
Никто не пострадал. Материал для принятия мер в отношении мужчины направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.
Добавим, в ноябре прошлого года полицейским в Жамбылской области пришлось устроить погоню за водителем авто. Попытавшийся скрыться оказался не только пьян, но и лишен ранее прав.
Позже в Костанайской области произошел другой случай: патрульные остановили авто, за рулем которого был пьяный мужчина. Последний пытался притвориться пассажиром, но обмануть полицейских ему не удалось.
В середине января полицейские Астаны сообщили о задержании десятков пьяных водителей. В одном из случаев гражданин бросил свое авто и пытался пешком сбежать от стражей порядка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2057181-chetyre-avto-zadel-pyanyy-astanchanin-v-popytke-priparkovatsya/