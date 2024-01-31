25 человек пострадали в ДТП на трассе в Жамбылской области (видео)

В Жамбылской области произошло массовое ДТП. В больницу госпитализировали 25 пострадавших, четверо из них поместили в реанимацию. На месте аварии развернут оперативный штаб, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня утром на закрытом участке автодороги республиканского значения "Алматы - Ташкент" произошло массовое ДТП с участием легковых и грузовых автомобилей и пассажирских автобусов, сообщила пресс-служба ДЧС региона.

ДТП произошло на 567 км автодороги в Жуалынском районе Жамбылской области из-за ухудшения погодных условий.

Пострадавших в ДТП доставили в Жуалынскую центральную районную больницу в селе Бауыржан Момышулы.

"В настоящее время 25 пострадавшим гражданам оказывается первая медицинская помощь, из них один ребенок. Его состояние среднее. Четыре пациента находятся в реанимации. Пятеро человек - в хирургическом отделении, еще 15 получили различные травмы", - сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области.

Силами ДЧС проводились аварийно-спасательные работы по извлечению зажатых людей.

"Жертв нет. На месте сотрудники местной полицейской службы, бригады скорой медицинской помощи и дорожные службы", - рассказали в ДЧС.

В ведомстве также добавили, что в пункт обогрева "Дом культуры" села Нурлыкент доставлены 39 человек, из них восемь детей.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Жамбылской области на базе ДЧС организована работа оперативного штаба. В работе оперативного штаба задействованы представители служб гражданской защиты.

Открыт телефон горячей линии для психологической поддержки. Все подразделения ДЧС приведены в повышенную готовность.

Три дня назад в Жамбылской области пассажирский автобус, нарушая ПДД, выехал на парковку и допустил наезд на человека. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В январе за три дня снегопада, гололеда и плохой видимости на трассах Жамбылской области произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли четыре человека и 12 получили различные травмы.

В начале года в Таразе водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с 10 автомобилями. Сообщалось об одной пострадавшей, ее доставили в городскую больницу.