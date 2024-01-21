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Семья из Узбекистана погибла в аварии на трассе Уральск-Атырау

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ДТП на трассе Уральск-Атырау
ДТП на трассе Уральск-Атырау. Кадр из видео: instagram/policebqo

В результате аварии на трассе Уральск-Атырау погибли трое человек - семья из Узбекистана. Еще один ребенок госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции ЗКО.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента полиции в Instagram, ДТП произошло 20 января в 17:00 на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Самал Акжайыкского района.

"Водитель автомобиля Mazda 1983 года рождения, гражданин Узбекистана, по предварительным данным, уснув за рулем, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF.

От полученных травм водитель и двое пассажиров легкового авто - женщина 1984 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2012 года рождения скончались. Еще один ребенок 2009 года рождения доставлен в больницу", - сообщил первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.

Отмечается, что погибшие - члены одной семьи, граждане Узбекистана.

По данному факту начато расследование.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в результате жуткой аварии в Западно-Казахстанской области погибли пять человек. Четверо из них были из одной семьи. В автомобиле находилась мать с двумя дочерями и внуком, выжил только малыш.

Еще одна семья погибла в жутком ДТП в Актюбинской области, где столкнулись четыре автомашины.

Также ранее в Павлодарской области водитель и пассажир погибли в ДТП на мосту на дороге до ГРЭС-1.

В Петропавловске в результате столкновения авто марки Mitsubishi Pajerо и грузовик Sinotruk Howo погиб мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2056580-semya-iz-uzbekistana-pogibla-v-avarii-na-trasse-uralsk-atyrau/

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