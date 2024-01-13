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Водитель внедорожника погиб в аварии с грузовиком в Петропавловске

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Автомобили попали в аварию
Авария. Фото с места ДТП: instagram.com/social_media_kz

Трагедия произошла сегодня, 13 января, на объездной дороге в Петропавловске - в результате страшной аварии погиб мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Кадры с места аварии ДТП были опубликованы в паблике social_media_kz в Instagram. На опубликованных кадрах видно, что внедорожник столкнулся с грузовиком. Большегруз буквально смял Mitsubishi Pajerо.

В пресс-службе ДП СКО прокомментировали произошедшее. Там пояснили, что ДТП произошло 13 января, столкнулись Mitsubishi Pajerо и грузовик Sinotruk Howo.

57-летний водитель внедорожника был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался.

А 27-летний водитель грузовой машины был направлен на медицинское освидетельствование.

"В настоящее время полицейскими ведется сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения", - добавили в ДП.

Напомним, накануне водитель и пассажир погибли в ДТП в Павлодарской области - инцидент произошел 12 января. Водитель Mitsubishi на мосту при обгоне автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.

А на днях в Мангистауской области в результате столкновения автомобилей на трассе погибли два человека. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы в больницу.

Также трагедия произошла на трассе в ЗКО 9 января вечером - в аварии погибли пять человек. За несколько жней до этого в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области случилась авария, унесшая жизни троих человек. Еще восемь человек пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055333-voditel-vnedorozhnika-pogib-v-avarii-s-gruzovikom-v-petropavlovske/

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