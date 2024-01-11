Погибла семья, выжил только малыш: озвучены подробности жуткой аварии в ЗКО

В результате жуткой аварии в Западно-Казахстанской области погибли пять человек. Четверо из них были из одной семьи. В автомобиле находилась мать с двумя дочерями и внуком, выжил только малыш, передает портал "Мой город".

Как рассказали в Управлении здравоохранения ЗКО, в ДТП кроме пяти погибших пострадал мальчик возрастом один год и девять месяцев. Его госпитализировали в больницу.

В департаменте полиции региона провели брифинг, где начальник ведомства Арман Оразалиев озвучил подробности жуткой аварии.

"Произошла трагедия, где погибли пять человек. Четверо были из одной семьи. Пострадавшего годовалого малыша доставили в больницу. Он находится в реанимации. Водитель Hyundai Santa Fe не поменял шины на зимние. Погибшая семья находилась в Toyota Estima, это праворульное авто. Предварительная причина ДТП - нарушение правил обгона, более точную причину установит следствие", - отметил Арман Оразалиев.

Он рассказал, что погибшая семья проживала в Жангалинском районе. В автомобиле находился дядя, а также мать с двумя дочерями и внуком. Они ехали на похороны.

По данным полицейских, за десять дней этого года произошло 11 аварий, где погибли 12 человек и 21 получил различные травмы.

"Ежедневно на дорогах республиканского значения полицейские фиксируют по 100-150 нарушений с наложением штрафов на общую сумму до 1,5 млн тенге. Наша задача не наложение штрафов, а профилактика. Основные причины ДТП - несоблюдение правил дорожного движения и скоростного режима. Призываем не пользоваться такси с правосторонним расположением руля. У водителя ограничен обзор при обгоне", - сказал Арман Оразалиев.

Напомним, 9 января в 17.17 на трассе Жангала - Чапаево, между поселками Акбалшык и Пятимар в Жангалинском районе ЗКО, произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Estima и Hyundai Santa Fe. В результате аварии погибли пять человек.

А 7 января в Байтерекском районе ЗКО случилась авария, унесшая жизни троих человек. На трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. На месте ДТП погибли оба водителя и один пассажир. Еще восьмерых человек с различными травмами доставили в больницу.

В декабре прошлого года три человека погибли, двое пострадали в результате аварии в Жанибекском районе ЗКО. По данным полиции, водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины. По факту смертельной аварии было начато досудебное расследование.