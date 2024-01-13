Выехал на "встречку": два человека погибли в аварии в Павлодарской области

Водитель и пассажир погибли в ДТП в Павлодарской области - инцидент произошел 12 января на мосту на дороге до ГРЭС-1, передает МИА "Казинформ".

Водитель Mitsubishi на мосту при обгоне автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что в результате аварии водитель и пассажир Audi от полученных травм скончались на месте происшествия.

Еще один пассажир немецкого авто попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, на днях в Мангистауской области в результате столкновения автомобилей на трассе погибли два человека. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы в больницу.

Также трагедия произошла на трассе в ЗКО 9 января вечером - в аварии погибли пять человек. За несколько жней до этого в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области случилась авария, унесшая жизни троих человек. Еще восемь человек пострадали.