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Выехал на "встречку": два человека погибли в аварии в Павлодарской области

Опубликовано:

Автомобиль попал в аварию
Авария. Кадр из видео: instagram.com/ekibasvteme

Водитель и пассажир погибли в ДТП в Павлодарской области - инцидент произошел 12 января на мосту на дороге до ГРЭС-1, передает МИА "Казинформ".

Водитель Mitsubishi на мосту при обгоне автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что в результате аварии водитель и пассажир Audi от полученных травм скончались на месте происшествия.

Еще один пассажир немецкого авто попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, на днях в Мангистауской области в результате столкновения автомобилей на трассе погибли два человека. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы в больницу.

Также трагедия произошла на трассе в ЗКО 9 января вечером - в аварии погибли пять человек. За несколько жней до этого в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области случилась авария, унесшая жизни троих человек. Еще восемь человек пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055308-vyehal-na-vstrechku-dva-cheloveka-pogibli-v-avarii-v-pavlodarskoy-oblasti/

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