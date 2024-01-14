Семья погибла в жутком ДТП с участием четырех авто в Актюбинской области (фото, видео)

В Актюбинской области вчера произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека – члены одной семьи, передает газета "Диапазон".

На 205 км автодороги Актобе – Астрахань вчера, 13 января, столкнулись четыре автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины марки Mitsubishi и два пассажира скончались на месте аварии.

"Это были члены одной семьи – отец, сын и мать", – сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Авто после ДТП. Фото: diapazon.kz

Напомним, ранее в Павлодарской области водитель и пассажир погибли в ДТП на мосту на дороге до ГРЭС-1.

Вчера также на объездной дороге в Петропавловске в результате столкновения авто марки Mitsubishi Pajerо и грузовик Sinotruk Howo погиб мужчина.