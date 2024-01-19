Миллионы тенге выплатит перевозчик родным погибшего под колесами автобуса мужчины в ВКО

В городе Алтае суд обязал перевозчика заплатить 4 млн тенге в качестве компенсации за моральный вред родственникам погибшего под колесами автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, трагедия случилась еще в 2020 году, когда в Алтае автобус совершил наезд на велосипедиста, в результате чего он погиб.

На момент ДТП автобус был зарегистрирован за индивидуальным предпринимателем. Водитель работал у него на основании трудового договора.

Родственники погибшего обратились в суд района Алтай, желая взыскать с перевозчика и водителя моральный вред в размере 10 млн тенге.

Как отметили в суде, доказательств того, что ДТП произошло вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, представлено не было.

Выслушав объяснения сторон и оценив предоставленные доказательства, суд пришел к выводу, что требования истцов о взыскании с водителя суммы морального вреда удовлетворению не подлежат.

Бремя возмещения такого вреда законодательством возложено на собственника транспортного средства. Поэтому суд взыскал сумму морального вреда в размере 4 млн тенге с предпринимателя в пользу истцов.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших - 15-летний подросток.

К трагедии привел конфликт между пассажиром и водителем. Пассажир ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление транспортным средством. Мужчина напавший на водителя, был арестован. Против него возбудили два уголовных дела.

Ранее в Астане автобус с пассажирами проехал на красный свет светофора и сбил женщину, переходившую дорогу. Пострадавшую доставили в больницу.