Автобус проехал на красный свет светофора и сбил пешехода в Астане

В Астане автобус с пассажирами проехал на красный свет светофора и сбил женщину, переходившую дорогу. Пострадавшую госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы CTS, ДТП произошло сегодня, 2 ноября, в 15:49 на перекрестке проспекта Абылай хана и улицы Жансугурова.

"Водитель автобуса №33 при движении по маршруту проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым совершил наезд на пешехода. Пешеход доставлен в МГБ№1", – сообщили в компании.

Как рассказали в CTS, скорость движения автобуса составила 20 км/ч. У водителя ранее не было нарушений ДТП, ПДД.

"Стаж на пассажирском транспорте – более 6 лет. Время прохождения предрейсового медосмотра – 05:30 с допуском на линию. Работает первый день после выходного", – добавили в компании.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны, пострадавшей оказалась 50-летняя женщина.

"Водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Абылай хана на пересечении улицы Жансугурова, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы пассажирский автобус не справился с управлением и попал в ДТП. В результате происшествия пострадал один человек.

В Экибастузе на остановке общественного транспорта водитель автобуса сбил женщину, после чего продолжил движение. Пострадавшую госпитализировали.

Сегодня в Караганде водитель автобуса наехал на 45-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия.