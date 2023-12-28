О смертельном наезде на толпу людей в Алматы высказались в сенате

Сенатор Бибигуль Жексенбай на пленарном заседании палаты заявила, что смертельное ДТП с участием автобуса в Алматы вскрыло ряд проблем в обществе, передает корреспондент NUR.KZ.

Бибигуль Жексенбай в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова отметила, что в Казахстане в результате ДТП ежегодно погибают около 2 тысяч человек, а за последние пять лет жертвами аварий стали более 1,1 тыс. детей.

"За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано более 11 тыс. ДТП. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии.

На прошлой неделе в результате нападения на водителя автобуса в Алматы произошло ДТП. В результате погибли стоявшие на остановке трое человек, среди них родители четверых детей, педагоги. Эта трагедия обнажила ряд проблем мегаполисов, которые не находят своего решения", - заявила сенатор.

Одна из них, по ее словам, заключается в том, что значительная часть населения больших городов проживает на окраинах, а автобусные остановки расположены в небезопасных местах.

"Растет численность населения мегаполисов, и люди вынуждены сейчас пользоваться услугами общественного транспорта.

По данным Бюро нацстатистики, сейчас в Казахстане 5 млн 200 тыс. транспортных средств зарегистрировано, из них 80% - легковые, 9,9% - грузовые, и только 2,1% - это автобусы.

Количество легковых авто увеличивается с каждым годом. Автомобили старые, на них отсутствуют подушки безопасности. Это приводит к более высокой смертности при авариях", - заявила сенатор.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Также стало известно о том, что арестован мужчина, напавший на водителя автобуса.