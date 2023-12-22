Появилось видео смертельного наезда на толпу людей в Алматы

Правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен наезд автобуса на толпу людей на проспекте Райымбека в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, видео изъято из записей ЦОУ ДП Алматы.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей.

В полиции позже рассказали, что пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города. Среди пострадавших - 15-летний подросток.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Он водворен в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Отец женщины-водителя рассказал, что она - мать-одиночка, воспитывает двоих детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом - автобус.

Ранее мы показывали, что сейчас происходит на месте аварии.