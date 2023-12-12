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Затор на трассе Алматы - Қонаев после введения ограничений сняли на видео

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Затор на трассе
Затор. Кадр из видео: instagram.com/qonaev_qapshagay

Десятки машин скопились при въезде в Қонаев после введения ограничений на трассах в Алматинской области - ранее автомобилистов предупредили о них, передает NUR.KZ.

Автомобилисты сняли на видео затор, который случился на трассе. Ролик был опубликован в паблике qonaev_qapshagay в Instagram. Автор отметил, что водители не могут въехать в город Қонаев - это вызвало некоторые неудобства и задержки.

В пресс-службе акимата города сообщили, что въездную дорогу все же открыли.

Стоит отметить, что областной акимат ранее сообщил о том, что с 20:00 понедельника, 11 декабря, автодорога республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск, куда входит трасса до Қонаева, закрыта для всех видов транспорта.

Напомним, что в Алматинской области на 12 декабря обелено штормовое предупреждение. Жителей региона предупредили о том, что временами возможен сильный снег, туман, гололед. А в Алматы ночью тоже ожидается сильный снег, временами - туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050334-zator-na-trasse-almaty-qonaev-posle-vvedeniya-ogranicheniy-snyali-na-video/

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