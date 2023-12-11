Троллейбус съехал с дороги в Алматы (видео)

Алматинцы пересылают в соцсетях видео, на котором запечатлен троллейбус, съехавший с дороги на тротуар. По данным жителей, это произошло на улице Тимирязева, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен троллейбус, съехавший с проезжей части на тротуар.

"По Тимирязева троллейбус съехал с дороги. Очевидцы говорят, возможно, это происходило все без водителя", — говорится в подписи к видео.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали происшествие.

"Как сообщили в управлении местной полицейской службы, данное ДТП с участием троллейбуса и легковой автомашины марки Lexus имело место сегодня в 14.10 в Бостандыкском районе.

В результате ДТП пострадавших нет. Факт аварии расследуется сотрудниками УП Бостандыкского района" — отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Алматы "лоб в лоб" столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель грузовика.

В четверг три человека погибли, двое пострадали в результате аварии в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области. Автомобиль "слетел" с трассы.

На прошлой неделе также стало известно, что водитель акима одного из сельских округов Восточно-Казахстанской области попал в ДТП в нетрезвом состоянии.

5 декабря из-за сильного гололеда в Астане было зарегистрировано более сотни ДТП.