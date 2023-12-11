Троллейбус съехал с дороги в Алматы (видео)
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Алматинцы пересылают в соцсетях видео, на котором запечатлен троллейбус, съехавший с дороги на тротуар. По данным жителей, это произошло на улице Тимирязева, передает корреспондент NUR.KZ.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен троллейбус, съехавший с проезжей части на тротуар.
"По Тимирязева троллейбус съехал с дороги. Очевидцы говорят, возможно, это происходило все без водителя", — говорится в подписи к видео.
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали происшествие.
"Как сообщили в управлении местной полицейской службы, данное ДТП с участием троллейбуса и легковой автомашины марки Lexus имело место сегодня в 14.10 в Бостандыкском районе.
В результате ДТП пострадавших нет. Факт аварии расследуется сотрудниками УП Бостандыкского района" — отметили в ведомстве.
Напомним, сегодня в Алматы "лоб в лоб" столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель грузовика.
В четверг три человека погибли, двое пострадали в результате аварии в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области. Автомобиль "слетел" с трассы.
На прошлой неделе также стало известно, что водитель акима одного из сельских округов Восточно-Казахстанской области попал в ДТП в нетрезвом состоянии.
5 декабря из-за сильного гололеда в Астане было зарегистрировано более сотни ДТП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2050291-trolleybus-sehal-s-dorogi-v-almaty-video/