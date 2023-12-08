Автомобиль "слетел" с трассы в ЗКО: три человека погибли, еще двое пострадали

Три человека погибли, двое пострадали вчера, 7 декабря, в результате аварии в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДП ЗКО, авария произошла 7 декабря в 08:15 в 10 километрах от села Культабан.

По данным правоохранителей, 30-летний водитель "Тойота Камри" не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины.

В результате аварии на месте ДТП погибли три человека 83, 78 и 53 лет. Сам водитель и 31-летний пассажир с различными травмами доставлены в больницу.

По факту смертельной аварии начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: