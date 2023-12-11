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"Лоб в лоб" столкнулись грузовик и автобус в Алматы (видео)

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Пострадавший в ДТП автобус
Пострадавший в ДТП автобус. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

В Алматы сегодня утром "лоб в лоб" столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

Видео с места аварии опубликовали в Instagram-профиле kris_p_almata в Stories. Сообщалось, что в Алматы "лоб в лоб" столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

В департаменте полиции города сообщили, что ДТП произошло сегодня, 11 декабря, в 07:10 в Жетысуском районе.

"Водитель автомашины марки Isuzu, гражданин Б. 1999 года рождения, управляя своим ТС, следовал по проспекту Суюнбая в северном направлении, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом марки Golden Dragon под управлением гражданина К. 1967 года рождения", – сообщили корреспонденту в городском ДП.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель Isuzu. К расследованию аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района.

По информации на сайте правовой статистики, за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано 13 207 ДТП. Число пострадавших в них составило 16 284 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2050282-lob-v-lob-stolknulis-gruzovik-i-avtobus-v-almaty-video/

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