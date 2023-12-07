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Пьяный водитель акима попал в ДТП в ВКО

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Водитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем. Иллюстративное фото: pexels.com

Водитель акима одного из сельских округов Восточно-Казахстанской области попал в ДТП в нетрезвом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Катон-Карагайского районного суда, передает YK-news.kz.

По данным пресс-службы Катон-Карагайского районного суда, 4 декабря водитель акима одного из сельских округов совершил ДТП в нетрезвом состоянии. Мужчина не справился с управлением и въехал в фонарный столб.

"В результате дорожно-транспортного происшествия причинен материальный ущерб Катон-Карагайскому сельскому акимату. Ущерб погашен в добровольном порядке", - отметили в суде.

Суд признал водителя виновным по ч.3 ст.608 КоАП РК и назначил ему 20 суток ареста, а также на семь лет лишил права управления транспортными средствами.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее на заседании Совета по этике Восточно-Казахстанской области рассмотрели случай акима Малеевского сельского округа района Алтай Владимира Молоткова. Как выяснилось, чиновник попал в аварию на служебной машине, а во время медицинского освидетельствования в его крови обнаружили алкоголь.

После этого суд лишил его права управлять автомобилем на семь лет и арестовал на 15 суток.

Позже в Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области сообщили, что оскандалившегося акима Малеевского сельского округа района Алтай уволили с занимаемой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2049616-pyanyy-voditel-akima-popal-v-dtp-v-vko/

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