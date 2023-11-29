Автобус насмерть сбил женщину на "зебре" у остановки в Усть-Каменогорске

Жительница Усть-Каменогорска погибла под колесами автобуса ранним утром 28 ноября. Удар был такой силы, что погибшая оказалась под многотонной машиной, передает сайт телеканала КТК.

Как говорится в телесюжете, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом с остановкой. По информации телеканала, водитель общественного транспорта ее не заметил и допустил наезд. От полученных травм она скончалась сразу на месте аварии.

Чтобы извлечь ее тело, пришлось вызывать спецтехнику.

Горожане обвинили в произошедшем плохое освещение на улицах города в темное время суток.

В полиции это заявление не подтверждают, но и не опровергают. По их словам, следствие только началось.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 345-й, части 3-й Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы", - заявила и. о. руководителя отдела имиджевой работы внутренних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова.

Источник: КТК

Не так давно похожий случай произошел в Караганде: водитель автобуса наехал на 45-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия.

А до этого в Экибастузе на остановке общественного транспорта водитель автобуса сбил женщину, после чего продолжил движение. Пострадавшую госпитализировали.

В начале этого месяца в Астане автобус с пассажирами проехал на красный свет светофора и сбил женщину, переходившую дорогу. Пострадавшую госпитализировали в больницу.