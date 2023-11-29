Семь пассажиров увезли в больницу после столкновения двух автобусов в Караганде

В Караганде столкнулись два автобуса - семь пассажиров увезли в больницу после аварии. Инцидент прокомментировали в полиции региона, передает eKaraganda.

ДТП случилось на улице Карла Маркса вчера утром: столкнулись автобусы №56 и №44.

В пресс-службе областного ДП корреспондентам местного издания сообщили, что с места аварии в больницу увезли семь человек. Тем временем в полиции было заведено уголовное дело по факту ДТП.

В управлении здравоохранения добавили, что помощь потребовалась пятерым пострадавшим - у них выявили ушибы и ссадины. Все они были отправлены на амбулаторное лечение.

Еще двум пассажирам, доставленным с места аварии, помощь не понадобилась.

Напомним, на днях два пассажирских автобуса столкнулись в Шымкенте, в результате аварии пострадали 11 человек. Пассажиры утверждали, что водители устроили гонку.

В октябре в Туркестане пассажирский автобус после ДТП с авто въехал в жилой дом. В результате аварии несколько пассажиров автобуса получили травмы, им оказали медпомощь. Отмечалось, что внутри дома в этот момент находился его владелец, он не пострадал.

Также в октябре водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и попал в ДТП. Он снес забор, светофор и газовую трубу. Также был совершен наезд на пешехода.