Семь пассажиров увезли в больницу после столкновения двух автобусов в Караганде
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В Караганде столкнулись два автобуса - семь пассажиров увезли в больницу после аварии. Инцидент прокомментировали в полиции региона, передает eKaraganda.
ДТП случилось на улице Карла Маркса вчера утром: столкнулись автобусы №56 и №44.
В пресс-службе областного ДП корреспондентам местного издания сообщили, что с места аварии в больницу увезли семь человек. Тем временем в полиции было заведено уголовное дело по факту ДТП.
В управлении здравоохранения добавили, что помощь потребовалась пятерым пострадавшим - у них выявили ушибы и ссадины. Все они были отправлены на амбулаторное лечение.
Еще двум пассажирам, доставленным с места аварии, помощь не понадобилась.
Напомним, на днях два пассажирских автобуса столкнулись в Шымкенте, в результате аварии пострадали 11 человек. Пассажиры утверждали, что водители устроили гонку.
В октябре в Туркестане пассажирский автобус после ДТП с авто въехал в жилой дом. В результате аварии несколько пассажиров автобуса получили травмы, им оказали медпомощь. Отмечалось, что внутри дома в этот момент находился его владелец, он не пострадал.
Также в октябре водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и попал в ДТП. Он снес забор, светофор и газовую трубу. Также был совершен наезд на пешехода.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2048147-sem-passazhirov-uvezli-v-bolnitsu-v-rezultate-stolknoveniya-dvuh-avtobusov-v-karagande/