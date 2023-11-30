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Автобус сбил жительницу Астаны на пешеходом переходе

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Полицейские автомобили на дороге
Полицейские авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

56-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Астане - наезд допустил водитель автобуса. Инцидент прокомментировали в ДП города и компании CTS, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел накануне, 29 ноября. По информации пресс-службы столичного ДП, водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Керей, Жанибек хандар, на пересечении с улицей Бокейхана, при повороте направо допустил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу в установленном месте.

Пострадавшая доставлена в больницу и после осмотра врачей отпущена домой.

В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по ст.610 ч.1 КРКоАП.

В пресс-службе CTS по данному факту сообщили, что водитель окажет необходимую помощь пострадавшей женщине.

Сообщается, что наезд был совершен на скорости 9 км/ч. Утром, в 6:00, 29 ноября водитель прошел медосмотр и был допущен на линию - работал первый день после выходного.

В компании также уточнили, что стаж работы на общественном транспорте у водителя - свыше 5 лет.

Согласно части 1 статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2048422-avtobus-sbil-zhitelnitsu-astany-na-peshehodom-perehode/

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