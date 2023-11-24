"Водители устроили гонки": 11 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Шымкенте (видео)

Два пассажирских автобуса столкнулись в Шымкенте, у результате аварии пострадали 11 человек. Пассажиры заявляют, что водители устроили гонку, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в результате аварии людей буквально раскидало по салону.

"Ехала в 146-м. Проехали светофор, остановились, чтобы вышли пассажиры. Один человек вышел, второй еще не успел спуститься на землю, как сзади в нас врезался другой автобус.

От удара люди просто разлетелись по сторонам, падали, кричали. Водители устроили гонки, соревновались друг с другом на дороге, а пострадали люди", - рассказала одна из пассажирок.

По данным телеканала, полиция уже возбудила уголовное дело по факту ДТП. Следователи сейчас выясняют, что стало причиной аварии.

Отмечается, с места ДТП скорые доставили в больницу 11 человек, но госпитализация понадобилась лишь двоим. Остальных после оказания первой помощи отпустили домой.

Госпитализированные сейчас в отделении нейрохирургии. Особое внимание медиков приковано к 31-летней девушке. Она в положении.

"Все специалисты осмотрели. Наш гинеколог, уролог все проверили по имеющемуся алгоритму действий в таких ситуациях. Сейчас состояние здоровья оцениваем как средней степени тяжести. Прогноз благоприятный", - сообщил хирург Мадияр Дуйсенов.

Источник: КТК

Отметим, за ДТП с погибшими или пострадавшими в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Так, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: