Экс-акиму Булату Бакауову присудили 300 тыс. тенге из-за пережитого унижения после ДТП

Булат Бакауов. Фото: instagram.com/bbakauov

Водителя Lexus LX470 обязали выплатить 300 тысяч тенге морального вреда бывшему акиму Павлодарской области Булату Бакауову. Мужчину помимо этого лишили прав на 2 года. Однако свою вину он не признал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Экибастузского городского суда.

Из материалов дела следует, что ДТП с участием трех машин произошло 14 февраля текущего года на 159 км автодороги Павлодар-Кызылорда.

При этом стороны описали произошедшее по-разному.

Водитель Lexus LX470 предстал перед судом по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека).

Он пояснил, что ехал за "ГАЗелью", а двигавшийся на опережение Lexus LX570, в котором в качестве пассажира находился Булат Бакауов, занесло. После этого и случилось тройное ДТП.

Однако у водителя Lexus LX570 и экс-акима Павлодарской области другая версия. Они заверили, что шли на опережение, а когда почти сравнялись с LX470, водитель вдруг начал перестраиваться. Зацепил их, после чего случилась авария.

При этом Булат Бакауов предъявил гражданский иск к водителю с требованием компенсации морального вреда в размере 3 млн тенге. Он объяснил, что пережил унижение, раздражение, гнев, отчаяние и дискомфорт из-за того, что было распространено видео с места ДТП.

Суд пришел к выводу, что вина водителя Lexus LX470 доказана. Гражданский иск бывшего чиновника удовлетворили частично, сократив сумму в 10 раз. Водителя обязали выплатить экс-акиму Павлодарской области 300 тысяч тенге.

"Судом водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (91 890 тенге) с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года. Гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда удовлетворен частично. С осужденного взыскано 300 тысяч тенге. Приговор вступил в законную силу", - пояснили в Павлодарском областном суде.

Напомним, в мае 2020 года за злоупотребление должностными полномочиями Булата Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.

В феврале текущего года стало известно, что он попал в ДТП, в котором пострадал водитель "ГАЗели". В соцсетях было опубликовано видео с места происшествия.

Позже экс-чиновник озвучил подробности случившегося. Также свою версию рассказал водитель Lexus LX470.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978659-eks-akimu-bulatu-bakauovu-prisudili-300-tys-tenge-iz-za-perezhitogo-unizheniya-posle-dtp/