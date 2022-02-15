"С трудом открыли двери, могли загореться": экс-аким Булат Бакауов озвучил подробности ДТП

Булат Бакауов. Фото: instagram.com/bbakauov

Экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов подтвердил, что накануне попал в ДТП, но он не был за рулем Lexus LX 570, а ехал в качестве пассажира. По его словам, внедорожник вел его личный водитель, передает Pavlodarnews.kz.

В телефонном разговоре с корреспондентом издания бывший чиновник пояснил, что во время движения по трассе водитель другого Lexus, не включая сигнал поворота, совершил обгон его автомобиля.

В результате внедорожник с экс-акимом Павлодарской области врезался в едущую впереди "ГАЗель".

"Водитель джипа скрылся с места происшествия. Это, конечно, неправильно. Мы с трудом открыли двери, могли и загореться. Мой водитель на попутке попытался догнать его, но не смог", - пояснил Булат Бакауов.

Бывший аким региона добавил, что позже уехавший с места ДТП водитель Lexus LX 470 признался, что "сначала испугался, так как вместе с ним ехала семья". Затем он не мог развернуться на трассе из-за одностороннего движения. Но, доехав до поселка Шидерты, он вернулся к месту аварии.

По словам Булата Бакауова, главное, что все остались живы.

Насчет ограничения его перемещения в связи с условным сроком отбывания наказания экс-глава Павлодарской области сообщил, что по закону он может передвигаться по территории Казахстана, но обязан уведомить об этом службу пробации, что было сделано.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с места ДТП на трассе Павлодар-Кызылорда. Сообщалось, что участниками стали два Lexus (LX 470, LX 570), а также "ГАЗель". В одном из внедорожников, предположительно, ехал осужденный Булат Бакауов.

Позже в ДУИС региона сообщили, что экс-аким уведомил службу пробации о выезде из города, поэтому мог покинуть Павлодар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956198-s-trudom-otkryli-dveri-mogli-zagoretsya-eks-akim-bulat-bakauov-ozvuchil-podrobnosti-dtp/