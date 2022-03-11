"Дочь сильно плакала": участник ДТП с экс-акимом Бакауовым рассказал свою версию

Фото: предоставлено Куатом Буламбаевым

Водитель Lexus LX470 Куат Буламбаев рассказал свою версию аварии, участником которой также стал экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов, находившийся в качестве пассажира в другом внедорожнике. Отмечает, что 14 февраля он ехал по трассе Павлодар-Кызылорда. Скорость якобы не превышал, двигался за "ГАЗелью" и на обгон идти не собирался, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Куата Буламбаева, в день аварии он выехал из села Маргулана вместе с женой и дочерью. На трассе был буран и скорость он не превышал.

Догнав "ГАЗель", обгонять машину не решился. Держался от нее в 70-80 метрах.

Фото: предоставлено Куатом Буламбаевым

"За автомашиной "ГАЗель" ехал я, это Lexus LX570 меня обгонял и зацепил мою машину с водительской стороны. Никакой водитель, я думаю, увидев, что впереди машина, не пойдет на двойной обгон, тем более при гололеде - это же очевидно", - рассказал водитель Lexus LX470.

Мужчина считает, что полицейские поспешили с выводами и сразу обвинили его в массовом ДТП.

Позже, правда, в ДП региона сообщили, что открыто уголовное дело и назначены экспертизы, по результатам которых и будет принято процессуальное решение. На данный момент изменений нет, дело также в производстве.

Куат Буламбаев пояснил и причину оставления места аварии.

Фото: предоставлено Куатом Буламбаевым

"Приношу искренние извинения участникам ДТП, что поехал на объезд, дочь очень сильно плакала, думал, сломала себе что-нибудь. Рядом была больница. Скрываться не собирался", - добавил водитель Lexus LX470.

Он отметил, что сейчас его машина находится на штрафстоянке в Экибастузе.

Напомним, авария с участием экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова произошла 14 февраля.

Как пояснил бывший чиновник, его водитель следовал за "ГАЗелью", когда их стал обгонять Lexus LX470. В итоге их внедорожник врезался в ехавший впереди фургон, после чего водитель LX470 скрылся с места происшествия, но потом вернулся. В результате ДТП пострадал водитель "ГАЗели".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960290-doch-silno-plakala-uchastnik-dtp-s-eks-akimom-bakauovym-rasskazal-svoyu-versiyu/