"Бакауов попал в ДТП": появилось видео с места аварии с участием Lexus в Павлодарской области

Булат Бакауов. Фото: instagram.com/bbakauov

Авария произошла примерно в 7 часов вечера 14 февраля на трассе Павлодар-Кызылорда. По данным полиции, столкновение совершил водитель внедорожника. В соцсетях появились кадры с места происшествия, при этом указывается, что в одной из машин находился экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов. Его лица не видно, но он похож по внешности и голосу, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации департамента полиции региона, 44-летний водитель Lexus LX 470, двигаясь по автодороге Павлодар-Кызылорда, в районе села Байет при перестроении, не обеспечив безопасность дорожного движения, не уступил дорогу и совершил столкновение с Lexus LX 570 под управлением 45-летнего водителя.

После удара Lexus LX 570, изменив направление движения, врезался в "ГАЗель", за рулем которой сидел 33-летний водитель.

Эту же информацию описывает мужчина на видео с места ДТП.

"Ты едешь, мы за тобой едем, сзади еще джип едет. Мы на обгон идем, джип начинает обгонять. Мы его бьем, видишь, скользит он, нашу машину начинает вот так крутить, а мы в тебя потом", - рассказывает один из участников аварии.

В описании к видео указывается, что в одном из внедорожников находился, предположительно, 50-летний осужденный экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов. При этом якобы водителя "ГАЗели" сделали виновником ДТП.

По информации управления здравоохранения, с места аварии в городскую больницу Экибастуза был госпитализирован 33-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом правого бедра. В полиции уточнили, что это водитель "ГАЗели".

Сейчас по данному факту стражи порядка проводят проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956126-bakauov-popal-v-dtp-poyavilos-video-s-mesta-avarii-s-uchastiem-lexus-v-pavlodarskoy-oblasti/