Глав двух автопарков наказали из-за водителей автобусов в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Руководителей двух автопарков Алматы привлекли к ответственности из-за водителей автобусов, которые нарушают ПДД и создают аварийные ситуации, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в адмполиции мегаполиса, четыре должностных лица автопредприятий, в том числе двоих первых руководителей автопарков, привлекли к ответственности за необеспечение должного контроля за транспортной дисциплиной водительского состава.

Отмечается, что только с начала 2022 года на водителей автобусов составили 250 административных протоколов за нарушение ПДД. Пять автобусов водворили на спецстоянку.

"Несмотря на существенное снижение количества городских автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, некоторыми руководителями не принимаются должные меры по обеспечению безопасности дорожного движения", - заявили в административной полиции.

Как пояснили в правоохранительных органах, автопарки берут на работу водителей из других регионов страны, однако такие водители не адаптированы к особенностям мегаполиса, например, вождению в условиях интенсивного потока транспорта. В результате такие водители создают аварийные ситуации или ДТП с тяжелыми последствиями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы случилось ДТП с участием сразу трех автобусов.

В середине февраля автобус столкнулся с легковым авто, в результате чего пострадали два человека. За несколько дней до этого водитель общественного транспорта насмерть сбил человека в южной столице.

А в конце прошлого года алматинцы сняли на видео, как водители двух автобусов "устроили байгу" на дороге, пытаясь обогнать друг друга. В итоге одного из водителей наказали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959199-glav-dvuh-avtoparkov-nakazali-iz-za-voditeley-avtobusov-v-almaty/