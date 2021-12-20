"Устроившего байгу" водителя автобуса наказали в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

Замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram сообщил, что полицейские установили и привлекли к ответственности водителя общественного транспорта, устроившего на дороге гонки.

На прошлой неделе в соцсетях появился ролик, как водители двух автобусов в Алматы "устроили байгу" на дороге, пытаясь обогнать друг друга.

"Что делают? Что за байга у них тут? Это же общественный транспорт! Что за суета? Зачем они между собой байгуют? Не пускали минут 30, пробка была бешеная", - комментировал кадры автор ролика.

Действия водителей возмутили алматинцев - горожане потребовали найти и привлечь к ответственности работников автопарка.

Замглавы ДП Алматы Абдрахманов поделился результатами проверки полиции. По его данным, правила ПДД нарушил лишь один из водителей.

Как установила полиция, водителем автобуса оказался гражданин 1962 года рождения. Его привлекли к ответственности сразу по трем административным статьям:

ст.595 ч.1 КРК об АП "Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки",

ст.596 ч.3 КРК об АП "Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом",

ст.606 ч.1 КРК об АП "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947426-ustroivshego-baygu-voditelya-avtobusa-nakazali-v-almaty-video/