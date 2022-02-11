Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, 11 февраля, в Алматы случилось смертельное ДТП с участием общественного транспорта - автобус насмерть сбил 57-летнего мужчину.

О трагическом инциденте сообщает Sputnik Казахстан.

По данным издания, наезд был совершен на улице Лавренева выше улицы Наманганской.

Как рассказал сам водитель автобуса, он ехал по улице, когда перед ним на дорогу выбежал человек - мужчина перебежал половину дороги, а потом по непонятным причинам решил побежать назад.

Водитель не успел затормозить и сбил мужчину насмерть.

Отмечается, что мужчине было 57 лет.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

Напомним, сегодня также в Алматы случилась авария с участием трех автобусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955768-avtobus-nasmert-sbil-peshehoda-v-almaty/