Двое человек пострадали в ДТП с автобусом в Алматы

ДТП. Кадр из видео: instagram/kris.p.almaty.official

В Алматы столкнулись легковой автомобиль марки Nissan и городской автобус. В ДТП есть двое пострадавших, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинской полиции.

Видео с места ДТП опубликовал Instagram-паблик kris.p.almaty.official. В описании под роликом говорится, что столкновение произошло в Турксибском районе, в микрорайоне Альмерек.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, ДТП произошло сегодня, 14 февраля, примерно в 10:45.

Водитель иномарки ехал по улице Закарпатская в западном направлении. Не справившись с управлением, он столкнулся с автобусом марки Yutong, который ехал в противоположную сторону.

"В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Nissan. Данный факт принят в производство сотрудниками Управления полиции Турксибского района", — сообщил начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

Ранее стало известно о ДТП с участием трех автобусов в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956042-passazhir-i-voditel-legkovushki-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-almaty/