ДТП с тремя автобусами произошло в Алматы (фото, видео)

Столкнувшиеся автобусы. Кадр из видео: instagram/kris.p.almaty.official

В Алматы на проспекте Райымбека столкнулись сразу три автобуса. Инцидент прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В социальных сетях появились кадры с тремя алматинскими автобусами, которые столкнулись на проспекте Райымбека.

Как сообщили в пресс-службе алматинской полиции, ДТП произошло сегодня, 11 февраля, примерно в 10:30.

Водитель автобуса марки Yutong Bus двигался в восточном направлении по проспекту Райымбека. За рулем находился гражданин К., который допустил столкновение с едущим впереди автобусом марки SAZ, сообщают в полиции.

"От удара автобус марки SAZ по инерции допустил столкновение с автобусом марки Yutong под управлением гражданина Р., который двигался в попутном направлении", – сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник Олжас Шарипов.

На видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, что у одного из автобусов разбито лобовое стекло.

В полиции отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас расследованием этого происшествия занимается УП Ауэзовского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955737-dtp-s-tremya-avtobusami-proizoshlo-v-almaty-video/