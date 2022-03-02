Уголовное дело завели после ДТП с участием экс-акима Булата Бакауова

Булат Бакауов. Фото: instagram.com/bbakauov

По факту ДТП с участием бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова открыто уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Два Lexus и "ГАЗель" столкнулись на трассе Павлодар-Кызылорда. В одном из внедорожников в качестве пассажира находился экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов.

В полиции сообщили, что начато расследование.

"По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее в соцсетях появились кадры с места происшествия. Отмечалось, что в одной из машин ехал осужденный экс-аким Павлодарской области. Водителя "ГАЗели" госпитализировали в больницу.

В ДУИС региона пояснили, что Булат Бакауов уведомил их о выезде из Павлодара. Позже сам бывший чиновник озвучил подробности аварии.

Экс-акима в мае 2020 года за злоупотребление должностными полномочиями приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958781-ugolovnoe-delo-zaveli-posle-dtp-s-uchastiem-eks-akima-bulata-bakauova/