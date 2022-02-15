ДУИС о ДТП: Булат Бакауов уведомил о выезде за пределы Павлодара

Булат Бакауов. Фото: instagram.com/bbakauov

В ДУИС по Павлодарской области прокомментировали ДТП на трассе, в которое, как указывалось, попал экс-аким региона. Здесь отметили, что приговоренный к 3,5 годам ограничения свободы Булат Бакауов письменно уведомил службу пробации о своем выезде из города, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, нормы к осужденным к ограничению свободы одинаковы для всех. По УПК, отбывающие наказание не имеют права посещать увеселительные заведения, где распивают алкоголь (бары, кафе, рестораны). Запрещено менять место жительства, работы и учебы без уведомления службы пробации.

"Данный осужденный состоит на учете в службе пробации Павлодара по приговору суда от 27 мая 2020 года. Выезд осужденного 14 февраля 2022 года был осуществлен после письменного уведомления службы пробации. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе ДУИС по Павлодарской области.

Кроме того, осужденные, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, обязаны являться на регистрацию в службу пробации. Данный вид наказания отбывается по месту жительства, ко всем применяются одинаковые меры контроля.

В ДУИС также отметили, что осужденные лишь уведомляют о том, что вынуждены покинуть населенный пункт, запрещать в службе пробации не вправе.

Напомним, на трассе в Павлодарской области столкнулись два Lexus и "ГАЗель". В соцсетях появились кадры с места происшествия. При этом указывалось, что в одном из внедорожников находился осужденный экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956165-duis-o-dtp-bulat-bakauov-uvedomil-o-vyezde-za-predely-pavlodara/