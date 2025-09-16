Муж заподозрил супругу в измене и забил ее молотком до смерти на юге Казахстана

В Туркестанской области супруг забил свою жену молотком из-за того, что заподозрил ее в измене. Родственники погибшей и полиция прокомментировали трагедию, сообщает сайт телеканала KTK.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

По данным телеканала, убийство произошло в селе Карамурт в доме, где жили супруги и их четверо детей. Утром проснувшиеся к завтраку дети увидели жуткую картину: бездыханное и обезображенное тело матери. Ей было 45 лет.

"К нам прибежали испуганные дети. Когда я увидела сестру, это был ужас. Отсюда все вылезало, нос ушел в сторону, глаза не было. Все лицо порвано. На теле тоже были сильные раны, ни одного живого места", - рассказала сестра погибшей Мухаббат Мырхадиева.

Неподалеку от тела Дильнары Мырхадиевой родные нашли орудие преступления - молоток. А чуть позже, когда пытались понять, что произошло, обнаружили тело мужа, который наложил на себя руки, но заранее оставил аудиосообщение. По словам родственников, он рассказал, что убил жену из-за ревности.

"Он оставил сообщение, где говорит, что убил жену, потому что она изменяла. Потому что вера в нее умерла. Как будто кто-то видел ее в машине с мужчиной. Но все это неправда", - заявил родственник погибшей Мырзарахым Мырхадиев.

Родные погибшей уверяют, что сестра не давала даже повода, а ее 56-летний супруг не работал и постоянно скандалил. В полиции завели уголовное дело и выясняют все обстоятельства.

"По предварительным данным, местный житель на бытовой почве нанес телесные повреждения своей супруге, которая впоследствии скончалась. После чего покончил с собой, оставив аудиозапись с описанием мотивов преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование", - сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.

Известно, что четверо детей, старшему из которых 13, а младшему всего 4 года, пока находятся в Центре адаптации.

В августе текущего года похожая трагедия произошла в микрорайоне Думан в Алматы - мужчина убил жену и позже покончил с собой. Подробности озвучили в пресс-службе ДП города.

До этого житель Актобе, ранее уже применявший насилие к супруге, получил 8 лет лишения свободы за избиение, после которого его жена скончалась в реанимации.

Ранее жителя Жамбылской области осудили за убийство беременной супруги. Суд установил, что мужчина колюще-режущим предметом нанес своей жене смертельное ранение в область шеи.

А в Павлодаре мужчина из-за ревности и имущественных споров заказал убийство своей бывшей жены и заплатил за это 3 млн тенге. Женщина чудом избежала смерти - ее спасла случайная машина.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.