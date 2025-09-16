Муж заподозрил супругу в измене и забил ее молотком до смерти на юге Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Муж заподозрил супругу в измене и забил ее молотком до смерти на юге Казахстана

      Опубликовано:

      Молоток в руке у мужчины
      Мужчина с молотком. Иллюстративное фото: Sergei Chuyko / Getty Images

      В Туркестанской области супруг забил свою жену молотком из-за того, что заподозрил ее в измене. Родственники погибшей и полиция прокомментировали трагедию, сообщает сайт телеканала KTK.

      В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

      По данным телеканала, убийство произошло в селе Карамурт в доме, где жили супруги и их четверо детей. Утром проснувшиеся к завтраку дети увидели жуткую картину: бездыханное и обезображенное тело матери. Ей было 45 лет.

      "К нам прибежали испуганные дети. Когда я увидела сестру, это был ужас. Отсюда все вылезало, нос ушел в сторону, глаза не было. Все лицо порвано. На теле тоже были сильные раны, ни одного живого места", - рассказала сестра погибшей Мухаббат Мырхадиева.

      Неподалеку от тела Дильнары Мырхадиевой родные нашли орудие преступления - молоток. А чуть позже, когда пытались понять, что произошло, обнаружили тело мужа, который наложил на себя руки, но заранее оставил аудиосообщение. По словам родственников, он рассказал, что убил жену из-за ревности.

      "Он оставил сообщение, где говорит, что убил жену, потому что она изменяла. Потому что вера в нее умерла. Как будто кто-то видел ее в машине с мужчиной. Но все это неправда", - заявил родственник погибшей Мырзарахым Мырхадиев.

      Родные погибшей уверяют, что сестра не давала даже повода, а ее 56-летний супруг не работал и постоянно скандалил. В полиции завели уголовное дело и выясняют все обстоятельства.

      "По предварительным данным, местный житель на бытовой почве нанес телесные повреждения своей супруге, которая впоследствии скончалась. После чего покончил с собой, оставив аудиозапись с описанием мотивов преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование", - сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.

      Известно, что четверо детей, старшему из которых 13, а младшему всего 4 года, пока находятся в Центре адаптации.

      В августе текущего года похожая трагедия произошла в микрорайоне Думан в Алматы - мужчина убил жену и позже покончил с собой. Подробности озвучили в пресс-службе ДП города.

      До этого житель Актобе, ранее уже применявший насилие к супруге, получил 8 лет лишения свободы за избиение, после которого его жена скончалась в реанимации.

      Ранее жителя Жамбылской области осудили за убийство беременной супруги. Суд установил, что мужчина колюще-режущим предметом нанес своей жене смертельное ранение в область шеи.

      А в Павлодаре мужчина из-за ревности и имущественных споров заказал убийство своей бывшей жены и заплатил за это 3 млн тенге. Женщина чудом избежала смерти - ее спасла случайная машина.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.