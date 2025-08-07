Казахстанца осудили за убийство беременной супруги

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве беременной супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассматривалось по ст.99 ч.2 п.4 УК РК.

Судом установлено, что в августе 2024 года в селе Масанчи Кордайского района во дворе дома между подсудимым и его супругой возник конфликт на почве семейно-бытовых отношений. В ходе чего подсудимый, заведомо зная о беременности жены, колюще-режущим предметом нанес своей супруге смертельное ранение в область шеи.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

"Вина подсудимого доказана протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими вещественными доказательствами", - отметили в суде.

Подсудимый вину не признал. Потерпевшая сторона - родственники убитой - просили суд назначить суровое наказание в виде лишения свободы, гражданский иск не был заявлен.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей, отягчающие обстоятельства не установлены.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст.99 ч.2 п.4 УК, ему назначено 15 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.99 ч.2 п.4 УК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В прошлом году в Мангистауской области было рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который пытался убить свою беременную жену. Женщина получила удары кухонным ножом в область спины, бедра, груди, а также удары ногами по голове. К счастью, она выжила. В итоге ее супруга приговорили к 15 годам лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.