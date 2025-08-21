Убил жену и себя: семейная ссора закончилась трагедией в Алматы
Трагедия произошла в микрорайоне Думан в Алматы - мужчина убил жену и позже покончил с собой. Подробности озвучили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.
В ведомстве сообщили, что по факту убийства отделом полиции при УП Медеуского района возбуждено уголовное дело.
"Предварительно установлено, что преступление было совершено на почве семейной ссоры: мужчина нанес супруге ножевое ранение", - сообщили в полиции.
Далее мужчина покончил жизнь самоубийством, добавили в ведомстве.
Другие обстоятельства устанавливаются.
Напомним, на днях житель Актобе, ранее уже применявший насилие к супруге, получил 8 лет лишения свободы за избиение, после которого его жена скончалась в реанимации.
Ранее жителя Жамбылской области осудили за убийство беременной супруги. Суд установил, что мужчина колюще-режущим предметом нанес своей жене смертельное ранение в область шеи.
А в Павлодаре мужчина из-за ревности и имущественных споров заказал убийство своей бывшей жены и заплатил за это 3 млн тенге. Женщина чудом избежала смерти - ее спасла случайная машина.
