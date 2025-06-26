Казахстанец из ревности заказал убийство бывшей жены: ее спасла случайная машина

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Казахстанец из ревности заказал убийство бывшей жены: ее спасла случайная машина

      Опубликовано:

      Мужчина держит нож
      Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Aramyan/Getty Images

      В Павлодаре мужчина из-за ревности и имущественных споров заказал убийство своей бывшей жены и заплатил за это 3 млн тенге. Женщина чудом избежала смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

      В Павлодарской области рассмотрено уголовное дело по факту организации, пособничества и покушения на убийство. По данным суда, Б. обратился к М. с просьбой найти человека для слежки за его бывшей супругой Г. За это он заплатил 1 млн тенге.

      А сам М. подыскал для этой работы Д., который согласился на все условия. Еще позже Б., точно таким же способом, через М., нанял Д. для убийства бывшей супруги. Как сообщает суд, он сделал это "из-за ревности и имущественных вопросов". За убийство бывшей жены мужчина заплатил 3 млн тенге.

      "Д., дождавшись, когда Г. будет проходить по улице Баратбаева в Павлодаре, догнал ее сзади и нанес многочисленные удары имеющимся ножом в область груди и лица. Однако, в связи с тем, что из переулка выехала автомашина, Д., испугавшись быть пойманным, убежал с места совершения преступления", - рассказали в суде.

      Так как Г. оказали помощь вовремя, она осталась жива. В суде она просила назначить максимальное наказание. Но Б. и М. вину не признали, просили оправдать их. Д. просил переквалифицировать его действия на разбой.

      Суд назначил каждому виновному 11 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда и расходы на услуги представителя на общую сумму 8,8 млн тенге.

      Напомним, на прошлой неделе в Павлодаре суд пришел к выводу, что мужчина покушался на жизнь бывшей жены. После наезда его автомобиля она получила тяжелые травмы и лишилась ноги.

      До этого в Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором был запечатлен момент наезда на женщину в Павлодаре. Машина прижала ее к павильону. Скорую помощь для нее вызвали очевидцы.

      А в марте прошлого года полиция ЗКО предотвратила заказное убийство. Сообщалось, что для приобретения оружия и исполнения убийства женщина передала организатору 1,3 млн тенге.

      После новости о задержании в ДП ЗКО рассказали подробности дела. Так, по информации ведомства, предполагаемая заказчица не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет, у них был совместный бизнес и несколько квартир.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.