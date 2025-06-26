Казахстанец из ревности заказал убийство бывшей жены: ее спасла случайная машина

В Павлодаре мужчина из-за ревности и имущественных споров заказал убийство своей бывшей жены и заплатил за это 3 млн тенге. Женщина чудом избежала смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

В Павлодарской области рассмотрено уголовное дело по факту организации, пособничества и покушения на убийство. По данным суда, Б. обратился к М. с просьбой найти человека для слежки за его бывшей супругой Г. За это он заплатил 1 млн тенге.

А сам М. подыскал для этой работы Д., который согласился на все условия. Еще позже Б., точно таким же способом, через М., нанял Д. для убийства бывшей супруги. Как сообщает суд, он сделал это "из-за ревности и имущественных вопросов". За убийство бывшей жены мужчина заплатил 3 млн тенге.

"Д., дождавшись, когда Г. будет проходить по улице Баратбаева в Павлодаре, догнал ее сзади и нанес многочисленные удары имеющимся ножом в область груди и лица. Однако, в связи с тем, что из переулка выехала автомашина, Д., испугавшись быть пойманным, убежал с места совершения преступления", - рассказали в суде.

Так как Г. оказали помощь вовремя, она осталась жива. В суде она просила назначить максимальное наказание. Но Б. и М. вину не признали, просили оправдать их. Д. просил переквалифицировать его действия на разбой.

Суд назначил каждому виновному 11 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда и расходы на услуги представителя на общую сумму 8,8 млн тенге.

Напомним, на прошлой неделе в Павлодаре суд пришел к выводу, что мужчина покушался на жизнь бывшей жены. После наезда его автомобиля она получила тяжелые травмы и лишилась ноги.

До этого в Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором был запечатлен момент наезда на женщину в Павлодаре. Машина прижала ее к павильону. Скорую помощь для нее вызвали очевидцы.

А в марте прошлого года полиция ЗКО предотвратила заказное убийство. Сообщалось, что для приобретения оружия и исполнения убийства женщина передала организатору 1,3 млн тенге.

После новости о задержании в ДП ЗКО рассказали подробности дела. Так, по информации ведомства, предполагаемая заказчица не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет, у них был совместный бизнес и несколько квартир.