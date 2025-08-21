"Перестала вставать с постели и выходить из дома": актюбинца осудили за смерть жены
Опубликовано:
Житель Актобе, ранее уже применявший насилие к супруге, получил 8 лет лишения свободы за избиение, после которого его жена скончалась в реанимации, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщает официальный Telegram-канал суда, уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, рассмотрел суд №2 Актобе.
"Мужчина нанес супруге несколько ударов по голове, после чего ее состояние резко ухудшилось. Женщина перестала вставать с постели и выходить из дома", - установил суд.
При первом вызове скорой помощи врачи предлагали госпитализацию, от которой потерпевшая отказалась. Во время повторного вызова ее все же доставили в больницу, где она скончалась в реанимации.
При этом в ходе разбирательства подтвердилось, что за месяц до этого подсудимый уже применял насилие к супруге.
"В доме он трижды ударил ее по лицу, а когда потерпевшая попыталась защититься - нанес еще два удара. Женщина упала от избиения, однако в больницу тогда не обратилась", - рассказали в суде.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием, приведшая к травматическому отеку головного мозга.
Эксперты установили, что тяжкий вред был причинен за сутки до смерти и мог быть вызван одним ударом достаточной силы. Повреждения не могли возникнуть в результате падения либо быть причинены самой пострадавшей. Следов алкоголя и наркотиков в ее крови не обнаружили.
Подсудимый признал свою вину частично. Прокурор ходатайствовал о назначении наказания в виде 10 лет лишения свободы.
Суд, исследовав материалы дела, заключения экспертиз и показания специалистов, квалифицировал действия мужчины по ч.3 ст.106 УК РК.
Смягчающих и отягчающих обстоятельств установлено не было.
Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководителя Актюбинского областного управления здравоохранения с требованием принять меры по устранению выявленных недостатков в работе скорой помощи и не допускать подобных случаев впредь.
Приговор пока не вступил в законную силу.
