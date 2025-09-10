"У него на воротнике была сперма": родители погибших в армии казахстанцев сделали заявление

Родители погибших и искалеченных казахстанских солдат-срочников заявили, что не согласны с официальными версиями произошедшего, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, несколько родителей погибших и пострадавших в армии казахстанцев приехали в Астану. Так, мать 19-летнего Алмаса Шакимова - Индира Тугамбаева, не верит в официальную версию гибели сына.

Алмас погиб в войсковой части в Алматы. По словам женщины, следствие квалифицирует дело как "Халатность", за что виновному грозит условный срок. Женщина требует наказать тех, кто виновен в смерти ее единственного сына, который, по ее словам, погиб от побоев и ножевых ранений.

"Передают в суд по статье "Халатное отношение к службе". Одного офицера дали, он возьмет год условно. За убийство моего сына никто не хочет отвечать", - заявила Индира Тугамбаева.

Мать другого солдата, Жениса - Гульдана Ахметжанова, рассказала, что сын погиб за две недели до окончания службы. По официальной версии, он застрелился. Но мать утверждает, что на теле парня были синяки и чужой биоматериал.

"У него на воротнике была сперма. Биоматериал троих человек. Это позор! Мой единственный сын, у меня сейчас нет кормильца! Почему они не сдают биоматериал? Я говорю всем, чтобы взяли биоматериал командиров, сержантов. Никто не проверил, они не рассматривают дело", - заявила Ахметжанова.

Сын Марата Байтурганова, Амир, ушел из жизни год назад в воинской части в Жаркенте. Официальная причина смерти - менингит. Отец Амира уверен, что сын скончался в результате побоев. Мужчина уверен, что сына можно было спасти, если бы ему оказали своевременную медицинскую помощь.

"Все пороги обиваем, не знаем куда обратиться. Если здесь откажут, мы уже поедем куда-нибудь заграницу искать какую-то правду, в какой-то отдельный комитет по правам человека", - поделился мужчина.

Сын Гульмиры Мукажановой Улан, выжил после огнестрельного ранения в голову, но стал инвалидом. Женщина не верит в попытку суицида. По ее словам, записи с камер видеонаблюдения пропали, а на автомате, из которого был произведен выстрел, нет отпечатков пальцев.

В Главной военной прокуратуре сообщили, что расследования по всем делам продолжаются.

"Сообщаю, что по всем указанным фактам начаты досудебные расследования. 28 августа 2025 года уголовное дело по факту гибели Шахимова А. поступило в прокуратуру для решения вопроса о направлении в суд. Расследование по остальным делам продолжается, с учетом собранных материалов, доказательств и заключений судебных экспертиз будет принято окончательное решение", - прокомментировал и.о. главного военного прокурора Максат Казиев.

Ранее стало известно, что камеры видеонаблюдения установят в воинских частях страны, также на видео будут записывать ход прохождения медицинских комиссий.

Напомним, в июне Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова. После этого стало известно, что Даурен Косанов был назначен на должность министра обороны Казахстана. Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию.

При Руслане Жаксылыкове на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. Петиция была запущена на фоне участившихся трагических инцидентов в казахстанской армии.

Кроме того, депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев потребовал пресекать беспорядок в армии Казахстана. Он напомнил данные Минобороны о том, что в воинских частях установлено более 50 тысяч камер, но записей с них нет.

Напомним, в прошлом году замминистра обороны Дархан Ахмедиев рассказал о пилотном проекте внедрения видеонаблюдения с искусственным интеллектом в казахстанской армии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.