"Мне прям плохо стало": падение самолета под Астаной попало на видео

В соцсетях появились кадры падения самолета под Астаной - ЧП произошло в минувшие выходные, в результате него погибли два человека, передает NUR.KZ.

Видеороликом поделилась Instagram-старница myastanacity.

"Вчера пока ехали в родину, я засняла крушение. Вначале снимала просто красивое небо, а получилось, что засняла крушение самолета. Я так испугалась, мне прям плохо стало", - поделилась автор ролика.

Напомним, в воскресенье, 17 августа, в Минтранспорта сообщили, что в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения.

Для расследования создана комиссия, сотрудники Минтраспорта выехали на место катастрофы.

Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщал, что, по некоторым данным, при крушении судна погиб владелец самолета и летевшая с ним женщина.

Позже в Департаменте полиции на транспорте подтвердили информацию о гибели двух человек - пилота и пассажира.

Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Причины крушения устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в правоохранительных органах.

А вчера стало известно, что в Астане, Алматы и Караганде пройдут внеплановые проверки воздушных судов после двух ЧП с падением частных самолетов. Пока же полеты воздушных судов эксплуатантов, потерпевших авиационные происшествия, временно приостановили.

Помимо этого, будет проверена деятельность организаций, оценивающих летную годность легких и сверхлегких воздушных самолетов.

Добавим, 22 июня при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астане потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000. Отмечалось, что самолет принадлежал частному лицу.

По данным Департамента полиции на транспорте, при падении самолета тогда также погибли два человека - пилот и пассажир.

