Гибель пилота и пассажира при падении самолета под Астаной подтвердила полиция на транспорте

В Департаменте полиции на транспорте МВД страны подтвердили гибель двух человек при падении самолета в Астане. Сообщается, что погибли пилот и пассажир, передает NUR.KZ.

Пресс-служба Департамента полиции на транспорте прокомментировала информацию о крушении легкомоторного самолета под Астаной.

"По факту крушения частного сверхлегкого самолета TL-2000 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по ч.3 ст.344 УК РК.

Погибли двое - пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в департаменте.

Отметим, что в статье 344 УК РК идет речь о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта. В случае, если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, то оно наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в Министерстве транспорта РК сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астана потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000. Тогда было известно о гибели двух членов экипажа. Отмечалось, что самолет принадлежал частному лицу.