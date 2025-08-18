После крушения частного самолета в Казахстане пройдут внеплановые проверки
В Астане, Алматы и Караганде пройдут внеплановые проверки воздушных судов после двух ЧП с падением частных самолетов, которые произошли этим летом, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.
На официальном сайте Министерства транспорта сообщили, что в Казахстане временно остановили полеты воздушных судов эксплуатантов, потерпевших авиационные происшествия 22 июня и 17 августа 2025 года. Их деятельность приостановила Авиационная администрация Казахстана.
"Для усиления контроля за безопасностью будут проведены внеплановые проверки других эксплуатантов авиации общего назначения (49 воздушных судов) в местах их массового базирования в Астане, Алматы и Караганде", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что также будет проверена деятельность организаций, оценивающих летную годность легких и сверхлегких воздушных судов.
Напомним, вчера в Минтранспорта сообщили, что в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения.
Позже в Департаменте полиции на транспорте сообщили, что в результате ЧП погибли два человека. Для расследования создана комиссия.
А 22 июня при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астане потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000. Отмечалось, что самолет принадлежал частному лицу.
По данным Департамента полиции на транспорте, при падении самолета погибли два человека - пилот и пассажир.
