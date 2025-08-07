"Справедливость должна восторжествовать": Бозумбаев высказался о крушении самолета Bek Air

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев высказался о крушении самолета Bek Air, которое произошло почти шесть лет назад, передает NUR.KZ.

Во время пресс-конференции в кабмине журналист задала вопрос Канату Бозумбаеву, уточнив, справедливо ли, по его мнению, что умерших пилотов могут признать виновными в трагедии с Bek Air и их родных могут обязать выплачивать материальную компенсацию перед пострадавшими. Также журналист уточнила, что планируется выяснить спустя 6 лет, возобновляя расследование.

"Какими бы там влиятельными ни были люди, которые стояли за Bek Air, мое личное мнение (я не курирую Министерство транспорта), но когда случаются крупные чрезвычайные ситуации, я, как глава правительственной комиссии, выезжаю и определяю порядок, как будем двигаться, то есть, оказание помощи и прочие дела.

Мое личное мнение - справедливость должна восторжествовать. Люди должны компенсации получить за то, что их родные погибли, ну и истина должна быть", - ответил Бозумбаев.

На вопрос о том, в чем причина того, что расследование решили возобновить, спикер напомнил, что не имел отношения к отрасли в момент трагедии.

"Как и вы - из прессы это все знал. И то, что министр транспорта заявил, что возобновлено (расследование - прим.ред.), тоже узнал из прессы. Эта отрасль не относится к моей компетенции. Если бы ЧП произошло в бытность моей работы на этом месте, то я бы, безусловно, к этому имел отношение. А так Министерство транспорта в рамках своих полномочий может двигаться, и генеральная прокуратура должна давать оценку, направляя соответствующие материалы в суд", - заключил Канат Бозумбаев.

Крушение самолета Bek Air в Алматы

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года. Воздушное судно врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

О завершении расследования причин авиакатастрофы говорили еще в апреле 2022 года. Как сообщали тогда в КГА, согласно отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

При этом в декабре 2023 года журналисты спрашивали главу МВД, когда будет завершено уголовное дело. Тогда Ержан Саденов обещал вскоре завершить расследование.

В апреле 2024 года правоохранители завершили следствие по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы, произошедшем в декабре 2019 года. Сообщалось, что проведено более 4 тыс. следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований. Но в декабре того же года министр транспорта Марат Карабаев заявил, что рассматривается вопрос о возобновлении расследования.

Неделю назад о возобновлении расследования крушения самолета Bek Air рассказал министр транспорта.

