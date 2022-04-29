Расследование завершено: названа официальная причина крушения самолета Bek Air под Алматы

Место авиакатастрофы. Фото: КЧС МВД РК

Завершено расследование авиапроисшествия с самолетом Fokker-100 компании Bek Air, которое произошло 27 декабря 2019 года, сообщается на официальном сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Расследование авиакатастрофы провела комиссия, созданная уполномоченным органом в сфере гражданской авиации в соответствии с законодательством нашей страны.

"В работе комиссии участвовали представители Бюро по безопасности Королевства Нидерландов (государственный орган по расследованию авиационных происшествий) и их советники – специалисты нидерландской компании Fokker Services B.V. (владельца сертификата воздушного судна типа Fokker), а также расследователи Межгосударственного авиационного комитета", - говорится в сообщении ведомства.

Окончательный отчет по результатам расследования был согласован с Бюро по безопасности Королевства Нидерландов и Межгосударственным авиационным комитетом.

"Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО "Бек Эйр" произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета. Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения", - сообщили в МИИР РК.

Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения, добавили в министерстве.

С полной версией отчета можно ознакомиться здесь.

Напомним, что 27 декабря 2019 года произошла трагедия с самолетом компании Bek Air. Судно, выполнявшее рейс "Алматы - Нур-Султан", разбилось вскоре после вылета. Жертвами авиакатастрофы стали 13 человек, пострадали 52 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967383-zaversheno-rassledovanie-krusheniya-samoleta-bek-air-pod-almaty/