Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Закончено расследование по делу о крушении самолета Bek Air в Алматы в 2019 году

Опубликовано:

Крушение самолета Bek Air
Архивное фото с места происшествия: МЧС РК

Правоохранители завершили следствие по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы в декабре 2019 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Сообщается, что следствием ДП на транспорте по согласованию с процессуальным прокурором было объявлено об окончании производства следственных действий по уголовному делу о факте крушения в аэропорту Алматы воздушного судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря 2019 года.

"Проведено более 4 тыс. следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках международного сотрудничества прокуратурой при содействии МИД РК была получена необходимая правовая-техническая информация из Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и других стран.

Сейчас участники процесса ознакамливаются с материалами досудебного расследования.

Крушение самолета Bek Air

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года.

Воздушное судно, выполнявшее рейс "Алматы – Нур-Султан", врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

О завершении расследования причин авиакатастрофы говорили еще в апреле 2022 года.

Как сообщали тогда в КГА, согласно отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

При этом в декабре прошлого года журналисты спрашивали главу МВД, когда будет завершено уголовное дело. Тогда Ержан Саденов обещал вскоре завершить расследование.

"Была необходимость проведения ряда технических экспертиз, поэтому были такие сложности", – объяснял он.

Кроме того, в феврале прошлого года генпрокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос сообщил, что Антикоррупционная служба ведет расследование в отношении сотрудников КГА по факту незаконной постройки домов близ аэропорта Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078255-sledstvennye-deystviya-po-ugolovnomu-delu-o-fakte-krusheniya-samoleta-bek-air-okoncheny/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.