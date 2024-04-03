Закончено расследование по делу о крушении самолета Bek Air в Алматы в 2019 году

Правоохранители завершили следствие по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы в декабре 2019 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Сообщается, что следствием ДП на транспорте по согласованию с процессуальным прокурором было объявлено об окончании производства следственных действий по уголовному делу о факте крушения в аэропорту Алматы воздушного судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря 2019 года.

"Проведено более 4 тыс. следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках международного сотрудничества прокуратурой при содействии МИД РК была получена необходимая правовая-техническая информация из Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и других стран.

Сейчас участники процесса ознакамливаются с материалами досудебного расследования.

Крушение самолета Bek Air

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года.

Воздушное судно, выполнявшее рейс "Алматы – Нур-Султан", врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

О завершении расследования причин авиакатастрофы говорили еще в апреле 2022 года.

Как сообщали тогда в КГА, согласно отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

При этом в декабре прошлого года журналисты спрашивали главу МВД, когда будет завершено уголовное дело. Тогда Ержан Саденов обещал вскоре завершить расследование.

"Была необходимость проведения ряда технических экспертиз, поэтому были такие сложности", – объяснял он.

Кроме того, в феврале прошлого года генпрокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос сообщил, что Антикоррупционная служба ведет расследование в отношении сотрудников КГА по факту незаконной постройки домов близ аэропорта Алматы.