Крушение самолета Bek Air: рассматривается вопрос о возобновлении расследования

Глава Министерства транспорта Марат Карабаев в кулуарах мажилиса высказался о расследовании авиакатастрофы Bek Air, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что расследование по данному факту завершено.

"Сейчас есть обращение одного сотрудника авиакомпании, согласно которому процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал он.

Напомним, в апреле этого года правоохранители завершили следствие по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы в декабре 2019 года. Сообщалось, что проведено более 4 тыс. следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований.

Крушение самолета Bek Air

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года.

Воздушное судно, выполнявшее рейс "Алматы – Нур-Султан", врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

О завершении расследования причин авиакатастрофы говорили еще в апреле 2022 года.

Как сообщали тогда в КГА, согласно отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

При этом в декабре прошлого года журналисты спрашивали главу МВД, когда будет завершено уголовное дело. Тогда Ержан Саденов обещал вскоре завершить расследование.

"Была необходимость проведения ряда технических экспертиз, поэтому были такие сложности", - объяснял он.

Кроме того, в феврале прошлого года генпрокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос сообщил, что Антикоррупционная служба ведет расследование в отношении сотрудников КГА по факту незаконной постройки домов близ аэропорта Алматы.